आंध्र प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, टीडीपी के साथ महागठबंधन करने से इनकार

नई दिल्ली। देश के तीन राज्यों में मिली सफलता और अब प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में पदार्पण से कांग्रेस में भारी उत्साह है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब कांग्रेस ने आंध्र प्रेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के आंध्र प्रदेश राज्य के प्रभारी ओमान चांडी ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने का निर्णय लिया है।

