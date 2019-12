कांग्रेस का स्थापना दिवस कल, CAA-NRC के खिलाफ देशभर में 'संविधान बचाओ' फ्लैग मार्च

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर देशभर में 'संविधान बचाओ-भारत बचाओ' नामक फ्लैग मार्च निकालेगी। कांग्रेस ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने मीडियाकर्मियों से कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शनिवार सुबह एआईसीसी मुख्यालय में अपना झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाएगी।

वेणुगोपाल ने कहा, "संबंधित राज्यों की राजधानियों में ध्वज फहराए जाने के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष इसके बाद 'संविधान बचाओ-भारत बचाओ' का संदेश लेकर फ्लैग मार्च निकालेंगे। वे इस उद्देश्य के लिए आयोजित सार्वजनिक सभाओं में अपनी-अपनी भाषाओं में संविधान का प्रस्तावना भी पढ़ेंगे।"

वेणुगोपाल ने कहा, "अन्य वरिष्ठ नेता अपने-अपने राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल (शनिवार) असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे।"

