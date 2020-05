मजदूर दिवस पर पंजाब में कांग्रेस का तिरंगा फहराओ अभियान, केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन

चंडीगढ़। कोरोना वायरस के कहर से जूझते भारत में कई गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। इनमें से एक पंजाब भी है। पंजाब कांग्रेस ने शुक्रवार 1 मई को इस भेदभाव का जवाब देने के लिए सभी नागरिकों से अपने घरों की छत पर सुबह 10 बजे तिरंगा फहराने का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश प्रमुख सुनील जाखड़ की इस अपील पर तमाम लोगों ने अपनी छतों पर तिरंगा फहराया।

इस संबंध में पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शुक्रवार को अपनी छत पर तिरंगा फहराते हुए ट्वीट किया, पंजाब के अधिकारों के लिए मजदूर दिवस पर तिरंगा फहराया और पंजाब के सभी लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता के इस शो को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। SupportPunjab LabourDay

PPCC President @sunilkjakhar hoisted the Tricolor on the Labour Day for Punjab's rights and thanked all the people of Punjab and the Congress workers for making this show of solidarity a success #SupportPunjab #LabourDay pic.twitter.com/wDHceLkaXq

इससे पहले जाखड़ ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन मजदूर दिवस पर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन जैसे इस अप्रत्याशित संकट काल में यह अभियान पंजाब के अधिकार को सामने लाएगा। पंजाब भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। यह अभियान इस संकट के वक्त में सबसे आगे खड़े किसानों, श्रमिकों और सभी कोरोना वारियर्स की एकजुटता को पेश करेगा।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला, ब्लॉक, पंचायत समिति कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से इस मौके पर तिरंगा फहराओ अभियान में पूरी ताकत के साथ बढ़चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। पदाधिकारियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर हर घर तक तिरंगा भी पहुंचाया।

Punjab Chief Minister @capt_amarinder hoisted the Tricolour on occasion of Labour Day and thanked all the workers for their contribution in the fight against Covid-19. He also appealed to the Centre to support the States financially during this crisis #SupportPunjab #LabourDay pic.twitter.com/TNQlnESJpV