नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में राजधानी दिल्ली में डॉ. अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मेमोरियल का उद्घाटन बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर की है।

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब की याद में बनाई गई इस मेमोरियल को देश को समर्पित करते हुए कहा कि ये स्मारक करोड़ों देशवासियों को डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में एक अनमोल उपहार मिला है, इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि ये स्मारक देशवासियों की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि है। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में कई सरकारें आईं और चली गईं लेकिन जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था वह दशकों बाद 21वीं सदी में हो रहा है। पीएम ने कहा कि यह कोई सीमेंट से बनीं इमारत नहीं है बल्कि दिव्य भी है और भव्य भी है।

Many govts came to power after independence but what should have been done much before has happened now, after decades. This memorial is a tribute to Baba Saheb Ambedkar: PM Modi at inauguration of Dr. Ambedkar National Memorial in #Delhi pic.twitter.com/GYlLpx6XeB