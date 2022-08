महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन: PM आवास का करेंगे घेराव, दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 144

दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 144

दिल्ली पुलिस ने कांग्र्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात कारणों को देखते हुए 5 अगस्त को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में विरोध, धरना, घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती।





Delhi | Congress to hold a nationwide protest today over unemployment & inflation.



Visuals from Akbar Road where barricades put up & Police present as workers start arriving near the party office.



Sec 144 CrPC imposed in entire area of New Delhi district, except Jantar Mantar. pic.twitter.com/oQfFmgnuPk