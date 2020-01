सोनिया गांधी के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा पार्टी प्रमुख के एक इशारे पर तन-मन-धन न्योछावर करने वाले कई बार पार्टी मुखिया के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। शनिवार को राजधानी में कांग्रेस पार्टी के सामने भी ऐसी स्थिति आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह शनिवार को सोनिया गांधी के आवास के बाहर जुटा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन की वजह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से उपजा असंतोष है।

प्रदर्शनकारियों में पटेल नगर और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल थे और इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के संबंध में नारेबाजी की।

