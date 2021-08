लोकसभा में OBC आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल पास, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने किया समर्थन

नई दिल्ली। ओबीसी आरक्षण (OBC Reservations) से संबंधित एक बिल को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आए। लिहाजा, आसानी के साथ लोकसभा में ये बिला पास हो गया और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। दरअसल, मंगलवार को लोकसभा से संविधान (127वां) संशोधन बिल (127th Constitution Amendment Bill) पेश किया गया था, जो भारी बहुमत के साथ पारित हो गया। इस बिल को मत विभाजन के लिए जरिए पास किया गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा।

बता दें कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद वोटिंग कराई गई। चर्चा के दौरान सरकार की ओर से इस बिल के समर्थन में कहा गया कि इससे राज्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे और अब राज्य सरकारें अपने विवेक के अनुसार ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकेंगी।

राज्य सरकारें मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण व अन्य आरक्षणों पर जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो उसपर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से इस बिल का समर्थन किया गया। लेकिन साथ में ये मांग की गई कि आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से अधिक बढ़ाया जाए।

Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists pic.twitter.com/7xwblNZB8V