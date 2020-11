नई दिल्ली। पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 26/11 आतंकी हमले को कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह हमला भारतीय संप्रभुता पर आक्रमण था। पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद का नई रीति और नीति से डटकर मुकाबला करेंगे।

