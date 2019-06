नई दिल्ली। संसद सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को कांग्रेस कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी करेंगे। क्योंकि, राहुल गांधी ने इस बैठक का नेतृत्व करने से भी इनकार कर दिया है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

Core group of Congress headed by AK Antony to meet today to discuss the strategy for upcoming Parliament session . Issues related to appointment of Leader of Congress in Lok Sabha and Rahul Gandhi's unwillingness to continue as Congress President to also be discussed pic.twitter.com/2fS1UpyWiP