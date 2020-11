Corona crisis : पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4 दिसंबर को होगी सर्वदलीय बैठक, सांसद भी होंगे शामिल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है। इससे पार पाने के लिए दो दिन पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा किया था। आज उन्होंने कोरोना वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया से जुड़े तीन कंपनियों के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अब इस बात की सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना वायरस महामारी को लेकर 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

Government of India calls an all-party meeting of floor leaders in Rajya Sabha and Lok Sabha on December 4 to discuss #COVID19 situation: Sources