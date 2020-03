Coronavirus: अब 'लॉक डाऊन' की राह पर सरकार, राजस्थान, पंजाब 31 और ओडिशा 29 मार्च तक बंद

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार देशभर में बढ़ता जा रहा है। कोरोना को भगाने के लिए लगातार केंद्र ( Central Govt ) और राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान ( Rajasthan ) के बाद अब पंजाब सरकार ( Punjab Govt ) ने भी लॉक डाऊन ( Lock Down ) का बड़ा फैसला लिया है।

पंजाब सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश को 31 मार्च तक के लिए लॉक डाउन कर दिया गया है। इतना ही नहीं राजस्थान और पंजाब के बाद अब ओडिशा सरकार ने भी 29 मार्च तक लॉक डाउन का फैसला लिया है। सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा को 29 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।

बताया जा रहा है कि अन्य राज्य सरकारें खास तौर पर दिल्ली और गुजरात को लेकर भी जल्द लॉक डाऊन का फैसला लिया जा सकता है।

Punjab CM Captain Amarinder Singh has ordered complete lockdown in the state, in wake of #Coronavirus: Public Relations (PR) Senior Official, Punjab Government pic.twitter.com/qK7raGknsd