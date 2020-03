दिग्गज कांग्रेस नेता चिदंबरम ने की मोदी सरकार की तारीफ, राहुल गांधी-शशि थरूर ने की थी खिलाफत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के बढ़ते मामलों के बीच राजनीति के मैदान में भी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) द्वारा की गई सरकार की खिलाफत के बीच पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ( P Chidambaram ) ने देश में घातक वायरस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के अब तक के प्रयासों की सराहना की है।

हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को देश में राज्य सरकारों व केंद्र के बीच समन्वय के अंतर को लेकर चिंता भी जाहिर की है। चिदंबरम ने केंद्र सरकार से देश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए कई और कदम उठाने का आग्रह किया है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा, "कोरोना वायरस के खिलाफ अब तक लड़ाई अच्छी रही है, लेकिन हम और ज्यादा कर सकते हैं? कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस एक सप्ताह में 31 से बढ़कर 84 हो गए हैं। कुछ प्रदेश सरकारों ने आंशिक बंदी की घोषणा भी की है। यह वक्त केंद्र सरकार के लिए और उपायों पर विचार करने का है।"

The battle agains coronavirus us has been ‘so far, good’, but can we do more?



Positive COVID-19 cases have jumped from 31 to 84 in one week. Some State governments have announced partial lockdowns. Time for central government to reflect on more measures.