प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर हमला, कोरोना से निपटने में खुद की तारीफ से पहले लाखों लोगों के बारे में सोच लेते..

नई दिल्ली। देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सरकार से लेकर समाज के जिम्मेदार लोग इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही सरकार के लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। प्रशान्त किशोर ने लगातार ट्वीट के जरिए सरकार को लॉकडाउन को लेकर कटघरे में खड़ा किया है।

सरकार को करोड़ों लोगों के लिए कुछ करना चाहिए

प्रशान्त किशोर ने ट्वीट के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन पर ट्वीट किया जिसमें लिखा कि ''#CovidCrisis से निपटने में खुद की बेतरह तारीफ करने से पहले उन लाखों-करोड़ों लोगों के लिए वक्त निकालिए, जो सही ढंग से लागू नहीं किए गए लॉकडाउन की वजह से तकलीफ झेल रहे हैं। ''

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस का नया टेस्ट विकसित : 48 घंटे में नहीं, सिर्फ ढाई घंटे में होगी COVID-19 की पुष्टि

Spare a moment for millions who are suffering due to not so well executed #lockdown before indulging in nauseating self-praise on how well we are managing the #CovidCrisis https://t.co/unoaT8PIPW

नीतीश कुमार पर भी प्रशान्त किशोर ने कसा तंज

इससे पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अड़े हाथ लिया था। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था, ''दिल्ली और अन्य कई जगहों पर बिहार के सैकड़ों गरीब लोग लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी जब दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों की मदद कर रही हैं, बिहार सरकार इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाने या कुछ राहत की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। या नहीं । दूसरे ट्वीट में प्रशांत किशोर ने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए।

ये भी पढ़ें: Coronavirus: मानव संसाधन मंत्री निशंक ने पीएम राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

लॉकडाउन पर भी किशोर ने सरकार पर साधा निशाना

प्रशान्त किशोर ने इससे पहले पीएम मोदी के लॉकडाउन के निर्णय की आलोचना करते हुए प्रशान्त किशोर ने ट्वीट किया था कि क्या 21 दिन लॉकडाउन करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके? बिना टेस्टिंग, आइसोलेशन और चिकित्सा के कोरोना को कैसे रोका जा सकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि लॉकडाउन से लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं यह तो पता नहीं पर इससे लोगों की जिंदगी और रोजरोटी जरूर बर्बाद हो जाएगी।

It is as there is no scientific evidence to suggest that mere 21 days #lockdown without adequate testing, isolation & treatment measures could stop #Covidspread



Plus while a badly executed lockdown may not achieve its goal, it surely will destroy life & livelihood of millions. https://t.co/hFwJExrbeC