कोरोना लॉकडाउन पर CPI(M) ने सरकार को घेरा, कहा- भुखमरी से कोई मौत ना होने पाए

नई दिल्ली। देश में रोजाना बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों और मौत के आंकड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 10 बजे एक बार फिर से आगामी 3 मई तक के लिए देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से अब विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस को लेकर की जा रही है सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

इंडियन आर्मी का बड़ा खुलासा, गुजरात में प्रभावी लॉकडाउन के लिए सेना की तैनाती की हकीकत बताई

सीपीआई(एम) पोलितब्यूरो ने इस संबंध में बयान जारी कर गरीबों-वंचितों की परेशानी को लेकर सरकार से सवाल पूछा। सीपीआई(एम) द्वारा जारी बयान के मुताबिक आज समाप्त होने वाले तीन सप्ताह लंबे लॉकडाउन के बाद लोग ठोस उपायों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि सरकार इन तीन हफ्तों के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करेगी और भारी तादाद में मौजूद गरीब, वंचित और प्रवासी मजदूर तबके के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान सात कामों की सूची तो बता दी, जिन्हें लोगों को करना है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार क्या करेगी।

CPIM Politburo strongly condemns the arrests of Anand Teltumbe and Gautam Navlakha on completely trumped up charges in the Bhima Koregaon issue.

CPIM appeals to the Supreme Court to review this decision & insists on a fair trial.https://t.co/q8N9rYKTvM