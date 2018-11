सीपीएमआई का बड़ा हमलाः खालिस्तानी और तालिबानी आतंकियों से की संघ की तुलना, भाजपा ने किया पलटवार

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) पोलितब्यूरो के सदस्य एस. रामचंद्रन पिल्लै ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला है। रामचंद्रन ने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। रामचंद्र ने कहा है कि, 'वे (आरएसएस कार्यकर्ता) तालिबान और खालिस्तानी आतंकवादियों की तरह बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। वे सबरीमाला मंदिर में समस्याएं पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें हर चीज शांतिपूर्ण ढंग से होने देना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं होने दे रहे हैं।

