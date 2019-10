लिंचिंग भारतीय नहीं बल्कि आरएसएस संस्कृति का हिस्साः करात

नई दिल्ली। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग पर दिए गए बयान पर वाम दल ने पलटवार किया है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेता बृंदा करात ने संघ प्रमुख के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

बता दें कि नागपुर में संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग विदेशी परिकल्पना है और कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल करके भारत को बदनाम करना चाहते हैं।

इस संबंध में बृंदा करात ने कहा, "अगर आरएसएस प्रमुख सही हैं तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा बदनामी की है क्योंकि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ध्यान दिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8-10 निर्देश भी दिए थे, जिनमें से अब तक एक का भी पालन नहीं किया गया है।"

RSS Chief Mohan Bhagwat in Nagpur: Branding some incidents of social violence as lynching are actually meant to defame our country, Hindu society & create fear among some communities. #Maharashtra pic.twitter.com/eSP9BlJnMb