CWC बैठकः सोनिया गांधी ने सरकार से की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की मांग

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोनावायरस ( coronavirus in india ) का खतरा बढ़ रहा है। अब तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1700 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 50 लोग इस जानलेवा वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में फैले कोरोना संकट के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने मांग की है कि किसी भी हालत में देश भर में डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ( CWC meeting ) की मीटिंग गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video confrancing ) के जरिये हुई। इस मीटिंग पूर्व पीएम मनोहन सिंह ( manmohan singh ), राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया।

सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस से युद्ध के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ( common minimum program ) बनाने की मांग की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सोनिया गांधी ने साथ ही कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा और विश्वसनीय जांच के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

We meet today in midst of an unprecedented health and humanitarian crisis. The magnitude of the challenge before us is daunting but our resolve to overcome it must be greater: Congress Interim President Sonia Gandhi at Congress Working Committee meeting (via video conferencing) pic.twitter.com/yhl6sycoP1