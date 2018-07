कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में बोलीं सोनिया गांधी, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा

नई दिल्ली: दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने और अगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को अड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों को एक साथ आगे आना होगा। निजी महत्वकांक्षा छोड़ सबको आगे आना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि सबको मिलकर आरएसएस की विचाराधारा से लड़ना है और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है।

Sonia Gandhi in the CWC meeting said that to counter RSS's organisational might and financial power, the opposition has to get together in strategic alliances and that personal ambitions should be kept aside: Sources