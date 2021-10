CWC Meeting: सोनिया गांधी की बागियों को दो टूक, 'मैं ही हूं पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट', सितंबर 2022 में हो सकता है चुनाव

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक ( CWC Meeting ) के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 में हो सकता है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक एलान होना बाकी है। इससे पहले शनिवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने बागी नेताओं को साफ शब्दों में ये बता दिया कि फिलहाल पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट वहीं हैं।

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समेत जी-23 के कई नेताओं ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी। हालांकि इस बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह समेत पांच नेता मौजूद नहीं थे।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी काफी नाराज नजर आईं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग कर रहे जी-23 नेताओं को फटकार लगाई। सोनिया ने इस दौरान कहा कि फिलहाल मैं ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हूं।

इशारों में उन्होंने कहा कि किसी को भी मीडिया के माध्यम से मुझ तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि खुद मुझसे बात करें।

सोनिया ने बैठक में संदेश दिया कि आपसी मनमुटाव को दूर करेंगे तभी आगामी विधानसभा चुनाव में हम बेहतर परिणाम दे सकेंगे।

We have full faith in Sonia Gandhi ji and nobody is questioning her leadership, says Congress leader Ghulam Nabi Azad during CWC meeting: Sources



pic.twitter.com/F3qbMnPuZU