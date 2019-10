नई दिल्‍ली। विधानसभा चुनाव में सोमवार सुबह मतदान शुरू होने के केुछ देर बाद बबीता फोगाट ने अपने पिता और परिवार के सदस्‍यों के साथ बलाली गांव स्थित मतदान केंद्र पर पहुंची। वहीं पर उन्‍होंने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्‍होंने कहा कि मैंने हरियाणा के अखाड़े में सारे दांव सीखे हैं। इस बार सियासी मैदान में अपने विरोधियों उसी दांव से चित करूंगी।

बबीता फोगाट ने बताया कि सियासी मैदान में दादरी विधानसभा सीट का गोल्‍ड मैं ही जीतूंगी।

Wrestlers Babita Phogat, Geeta Phogat&their family cast their vote at a polling booth in Balali village in Charkhi Dadri constituency. Babita Phogat is contesting on BJP ticket from here against Congress candidate Nirpender Singh Sangwan& JJP candidate Satpal Sangwan. #Haryana https://t.co/QQAT0gWTCU pic.twitter.com/AJ24QGWZZh