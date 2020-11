Bihar Election: Rajnath Singh के निशाने पर पाक, बोले- PoK भारत का अभिन्न हिस्सा

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि पूरा पाक अधिकत कश्मीर पीओके भारत का है और आज भी हम पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में भी यह भारत के साथ बना रहेगा। यह हमारी संसद का संकल्प है।

Pakistan should understand one thing clearly that entire Pok belonged to India & today also we consider PoK as part of India. In future also, it will remain with India. This is our parliament's resolution: Defence Minister Rajnath Singh at a rally in Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/10TH0lDCo5