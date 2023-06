CM Siddaramaiah: कर्नाटक सीएम सिद्दारमैया के दिल्ली रवाना होने में देरी, पत्नी पार्वती अस्पताल में भर्ती

Submitted by:

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से सुबह 9:50 बजे प्रस्थान करने वाले थे। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।

Delay in departure of Karnataka CM Siddaramaiah to Delhi: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण वे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली नहीं जा सके। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मंगलवार देर रात बुखार होने की सूचना मिली और बाद में उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। अपनी बीमार पत्नी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से सुबह 9:50 बजे प्रस्थान करने वाले थे।



देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर गरीब आदमी का भोजन चुराने और अन्ना भाग्य योजना को विफल करने की कोशिश का आरोप लगाया है।