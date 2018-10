दिल्ली: पेट्रोल पंप हड़ताल पर बोले अरविंद केजरीवाल- बीजेपी प्रायोजित है स्ट्राइक

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों से वैट ना घटाने के दिल्ली सरकार के फैसले से नाराज पेट्रोल पंप मालिकों ने सोमवार को बंद बुलाया है। बंद की वजह से दिल्ली के 400 पेट्राेल पंपों पर हड़ताल है, जिसके बाद पेट्रोल-डीजल को लेकर दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इस बंद को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी प्रायोजित बताया है।

केजरीवाल का ट्वीट

सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पेट्रोल पंप मालिकों ने हमे बताया कि यह बीजेपी द्वारा प्रायोजित हड़ताल है, जो कि सक्रिय रूप से तेल कंपनियों द्वारा समर्थित है। दरअसल, बीजेपी ने इसके लिए पेट्रोल पंप मालिकों पर दबाव बनाया है। इस गंदी राजनीति के लिए जनता बीजेपी को चुनाव के वक्त सही जवाब देगी।'

सत्येंद्र जैन का ट्वीट

वहीं, इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट किया, 'दिल्ली में चार मेट्रो शहरों में से सबसे कम पेट्रोल के दाम हैं। मुंबई में दिल्ली की अपेक्षा 6 रुपए ज्यादा दाम हैं।' वहीं, अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक डेटा भी ट्वीट किया।

@timesofindia @TOIDelhi Petrol prices in Delhi are lowest among 4 metros. In Mumbai prices are 6 Rupees higher than Delhi. pic.twitter.com/9JUPNOAtGs