दिल्ली विधानसभा चुनावः आप आज जारी करेगी घोषणापत्र

नई दिल्ली| आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा और वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण के साथ-साथ अन्य मुद्दे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि घोषणापत्र में आम आदमी के मुद्दों पर फोकस किया जाएगा।

इस घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा अगले पांच सालों के विकास की रुपरेखा जनता के सामने रखी जाने की संभावना है।सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद इस बार अरविंद केजरीवाल कौन सी लोकलुभावन बातें आम जनता के लिए घोषणा पत्र में रखते हैं।

बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में अब मतदान के लिए चंद रोज ही बाकी रह गए हैं।

Aam Aadmi Party (AAP) to release their manifesto for #DelhiElections2020 today.