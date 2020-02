दिल्ली चुनावः केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया बंधक, पैसे बांटने का लगा आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) में आज 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले राजधानी में बड़ा मामले सामने आया। मतदान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के चुनावी रण में सियासी दल आक्रामक नजर आए। रिठाला विधानसभा क्षेत्र के बुध विहार इलाके में स्थित एक दुकान में लोगों ने काफी देर तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ( Giriraj Singh ) को बंधक ( Mortgage ) बना लिया।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ( Giriraj Singh ) को एक आभूषणों की दुकान में बंधन बनाया गया। वहीं बाहर खड़े लोगों का आरोप था कि बीजेपी नेता लोगों को नोट बांटने आए हैं।

ये भी पढ़ें- तिहाड़ जेल में दोषी ने कर ली खुदकुशी, बाथरूम में चादर से लटककर दे दी जान, मच गया हड़कंप

#BREAKING



My phone tape with Rithala AAP MLA.



He tells me, "When I confronted BJP's Giriraj Singh who was distributing money, HE THREATENED TO KILL ME"



FULL RECORDING on my YOUTUBE CHANNEL 👇https://t.co/qN1pnIM9qk