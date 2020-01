दिल्ली विधानसभा चुनावः कुछ देर में होगा तारीखों का ऐलान, आप की अग्नि परीक्षा होगी शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) की तारीखों को लेकर हो रहा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ( Election Comission ) शाम 3.30 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है।बताया जा रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में चुनाव ( Delhi Election Dates ) हो सकते हैं। खास बात यह है कि एक ही चरण में दिल्ली में चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है।

दरअसल दिल्ली के स्कूलों में सीबीएसई ( CBSE Board ) बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव 15 फरवरी से पहले कराए जा सकते हैं।

