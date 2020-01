दिल्ली विधानसभा चुनावः कई कांग्रेस दिग्गजों के परिजनों को मिली टिकट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार देर रात अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। हालांकि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में भाई-भतीजावाद का परिचय दिया है और पार्टी के कई दिग्गजों के पारिवारिक सदस्यों को उम्मीदवार बनाया गया है।

कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा प्रत्याशियों की सूची देखें तो पता चलता है कि पार्टी ने अपने दिल्ली प्रदेश इकाई के प्रमुख सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी को कालकाजी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। यहां शिवानी के सामने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी खड़ी हुई हैं।

वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की बेटी प्रियंका सिंह को कांग्रेस ने आरके पुरम विधानसभा सीट से टिकट दी है। कुंवर करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला को पार्टी ने मॉडल टाउन से उतारा है तो हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी को मुस्तफाबाद से जबकि मास्टर बिजेंद्र सिंह के बेटे मनदीप सिंह को नागलोई जाट से चुनाव मैदान में उतारा है।

Congress releases list of candidates for 54 out of 70 seats for upcoming Delhi Assembly elections. Alka Lamba to contest from Chandni Chowk, Arvinder Singh Lovely from Gandhi Nagar and Adarsh Shastri from Dwarka. pic.twitter.com/CR2PZZwwTO