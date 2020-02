दिल्ली: जंगपुरा में राहुल गांधी बोले- सब बिक रहा हैं, कोई भरोसा नहीं ताजमहल भी बेच दें

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Elections ) के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के में उतर आए हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress leader Rahul Gandhi ) ने मंगलवार को जंगपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि आजकल हर जगह पाकिस्तान-पाकिस्तान का जिक्र सुनाई देता है, लेकिन कांग्रेस में ही एक ऐसा नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एयर इंडिया, रेलवे, एनर्जी, लाल किला तक बेच डाला अब शायद ताजमहल की बारी है।

निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री यह बताने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिलाया। तीन घंटे के लंबे बजट भाषण में न युवाओं के लिए कुछ न अन्नदाता के लिए।

Congress leader Rahul Gandhi in Delhi: In an interview, Finance Minister Nirmala Sitharaman was asked how many jobs were created? She said, "If I give you any number, Rahul Gandhi would go after me and say that I am lying". FM is not ready to speak about job creation. pic.twitter.com/B5p9LLHyz1