दिल्ली चुनावः आचार संहिता उल्लंघन में एक ही दिन 184 मामले दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के दौरान भी राजनीतिक दलों द्वारा इसके उल्लंघन के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं, राज्य चुनाव मुख्यालय ने धर-पकड़ अभियान चलाते हुए करीब 14 लाख की नकदी जब्त की। साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ भी चुनाव आयोग की टीमों ने 10 मामले दर्ज कराए हैं।

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह के कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत बयान के मुताबिक 19 जनवरी यानी रविवार को एक ही दिन में अलग-अलग इलाकों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 184 मामले दर्ज किए गए।

इनमें से 10 मामले (8 एफआईआर और 2 डेली डायरी इंट्री) सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 5, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 तथा 167 मामले गैर-राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज हुए हैं।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के नोडल अधिकारी (मीडिया) नलिन चौहान के मुताबिक, "रविवार को राजधानी में शस्त्र अधिनियम के तहत 183 एफआईआर दर्ज की गईं। इन दर्ज मामलों में 202 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अलग-अलग जगहों से डेढ़ कुंतल के करीब नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया।"

इसी तरह वाहनों के दुरुपयोग, लाउडस्पीकर के गैर-कानूनी इस्तेमाल, अवैध मीटिंग्स तथा मतदाताओं को लालच देने आदि संबंधी 9 मामले अलग-अलग जगहों पर दर्ज किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 488 मामलों में 497 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गैर-लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक, कारतूस बरामदगी संबंधी 212 मामले सामने आए। साथ ही 4034 लाइसेंसी हथियार भी जमा कराए गए।

चुनाव आयोग की टीमों ने एक करोड़ 13 लाख 53 हजार 920 रुपये की अवैध नकदी भी जब्त की, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एक ही दिन में जब्त नकदी में सबसे ज्यादा मानी जा रही है।

