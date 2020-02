दिल्ली विधानसभा चुनावः कांग्रेस को एक और झटका, वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के दौरान मंगलवार को कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) कमल थाम लिया और कांग्रेस के पंजे को छोड़ दिया।

भाजपा से जुड़ने के बाद समीर द्विवेदी (Samir Dwivedi) ने मीडिया से कहा, "यह मेरी पहली राजनीतिक पार्टी है। आज के हालात देखते हुए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई हैं, जो पहले संभव नहीं थीं। CAA और अनुच्छेद 370 (Article 370) इसके उदाहरण हैं।"

वहीं, शाहीन बाग मेें जारी प्रदर्शन के मुद्दे पर द्विवेदी ने कहा, "शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में जारी विरोध प्रदर्शन को हवा देने वाले वही लोग हैं जो 1962 में चीन की तारीफ कर रहे थे। मैं शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपके अधिकारों के लिए तीन तलाक (Triple Talaq) को खत्म कर दिया, वह कैसे आपसे आपकी नागरिकता छीन सकता है।"

Senior Congress leader Janardan Dwivedi to ANI on his son Samir joining BJP: I have no information about this, If he is joining BJP then it is his independent decision. (file pic) https://t.co/rAWyoSJFEL pic.twitter.com/lNoyg0ZnAi