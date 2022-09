Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा में पास हुआ विश्वास प्रस्ताव, उपराज्यपाल को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपेगी AAP

दिल्ली में शराब नीति और शिक्षा घोटाले को लेकर विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी ने इन मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं इस बीच बीजेपी के चार विधायकों को सदन से निलंबन पर सियासी पारा और हाई हो गया। इस बीच विधानसभा में पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हो गया।

दिल्ली में इन दिनों सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में चल रहे विधानसभा सत्र में गुरुवार को उस वक्त और बवाल मच गया, जब बीजेपी के चार विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों पर ये कार्रवाई की गई है। विधायकों को निलंबन से गुस्साए भाजपा नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और सीएम अरविंद केजरीवाल से सवालों का जवाब देने की बात कही। दरअसल दिल्ली विधानसभा के सत्र का गुरुवार को पांचवा दिन है। गुरुवार को ही केजरीवाल सरकार की ओर से लाए गए विश्वास प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से पास किया गया।

Delhi Assembly Session Four BJP Protest After Four MLA Suspended From Assembly