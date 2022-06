सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरेा आज, तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल

AAP National Convenor and Hon’ble CM of Delhi, Shri @ArvindKejriwal will lead a Tiranga Yatra in Mehsana, Gujarat today at 5:30 PM



Watch Live- 👇



➡️https://t.co/e2Cs9nh2f3

➡️https://t.co/0oHEAU9jpa

➡️https://t.co/h8fr94U44u pic.twitter.com/3G51AfV2nt