दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज लॉन्च करेंगे ‘मेक इंडिया नंबर-1’ कैंपेन, 2024 पर नजर

आम आदमी पार्टी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। राज्यों के साथ-साथ अब पार्टी की नजर केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की है। यही वजह है कि, आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 17 अगस्त को 'मेक इंडिया नंबर वन' अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।

Published: August 17, 2022 10:22:19 am

आम आदमी पार्टी अपना दायरा बढ़ाने में जुट गई है। दिल्ली के बाद पंजाब और अब अन्य राज्यों के साथ-साथ पार्टी की नजरें केंद्र की सत्ता पर भी टिकी हैं। यही वजह है कि पार्टी की ओर से हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दी है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 अगस्त बुधवार को इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बुधवार को केन्द्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इंडिया नंबर-1' कैम्पेन लॉन्च करेंगे। इसे मिशन 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

Delhi CM Arvind Kejriwal Launch Make In India Number One Campaign Today