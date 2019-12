जामिया विरोध: CM अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से मांगा मिलने का समय

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी परिसर के बाहर सोमवार सुबह भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। परिसर के प्रवेश द्वार पर कुछ छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।

तेज ठंड में इनमें से कुछ छात्र करीब दो घंटे तक ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में गेट के बाहर प्रदर्शन करते रहे। वहीं, दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था से बहुत चिंतित हैं। शहर में तुरंत शांति सुनिश्चित करने के लिए, मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के लिए समय मांगा है।

