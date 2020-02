दिल्ली चुनावः ऐतिहासिक हार के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा का इस्तीफा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी (AAP) ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पिछले चुनाव की तुलना में 5 सीटें ज्यादा पाई हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय राजधानी में जनाधार तकरीबन खो दिया है। मंगलवार को चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली कांग्रेस चीफ सुभाष चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Big News: ये हैं दिल्ली की वो सीटें जहां पीएम मोदी ने किया प्रचार, परिणाम रहा बेहद चौंकाने वाला

ताजा जानकारी के मुताबिक सुभाष चोपड़ा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बीते चुनाव से भी बुरा रहा और कांग्रेस पिछली बार की ही तरह 70 में से एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी।

Subhash Chopra tenders his resignation from the post of Delhi Congress chief. #DelhiResults (file pic) pic.twitter.com/jfzlUlqQ27 — ANI (@ANI) February 11, 2020

बता दें कि 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर विजय हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत पाई है। पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा को 5 सीटों का फायदा हुआ और आप को इतनी ही सीटों का नुकसान।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र की सीटों का परिणाम रहा चौंकाने वाला

वहीं, विधानसभा की सीटें हासिल करने के लिहाज से कांग्रेस के लिए दोनों चुनाव एक समान रहे हैं। ना तो 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल हुई थी, इस चुनाव भी कांग्रेस की झोली में शून्य सीट आई है। इतना ही नहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ है।

Thank u so much sir. I look forward to working closely wid Centre to make our capital city into a truly world class city. https://t.co/IACEVA091c — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 11, 2020

सीएम को पीएम की बधाई

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। इसके बाद आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।

दिल्ली के सबसे पुराने इलाके की सीट पर दिलाई बंपर जीत, चुनाव से पहले ही AAP से जुड़े थे यहां के 5 बार रहे MLA

मोदी ने एक ट्वीट में केजरीवाल को उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा, "आप और अरविंद केजरीवालजी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई। दिल्ली के लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकानाएं देता हूं।"

My best wishes & congratulations to Mr Kejriwal and the AAP on winning the Delhi Assembly elections. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 11, 2020

केजरीवाल ने इसके जवाब में कहा कि वह दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "आपको धन्यवाद सर। मैं अपनी राष्ट्रीय राजधानी को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए केंद्र के साथ काम करने को उत्सुक हूं।"

दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए केजरीवाल को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा, "दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर केजरीवाल और आप को शुभकामनाएं और बधाइयां।"