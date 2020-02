दिल्ली विधानसभा चुनावः दो साल में बीजेपी को 8वें राज्य में जनता ने नकारा

नई दिल्ली। देश में भगवा लहर का सपना देख रही भारती जनता पार्टी ( BJP ) को दिल्ली विधानसभा चुनाव ( delhi election 2020 ) में एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने के लिए पिछले दो साल में ये 8 वां राज्य है जहां उसे जनता ने नकारा है।

लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election ) में भले ही भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिलों में जगह बनाने में सफल रही हो, लेकिन पिछले दो साल में बीजेपी को राज्यस्तर पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है।

Parvesh Verma, BJP MP on #DelhiResults: I accept the result. We will work hard and give a better performance in the next elections. If this election would have been on Education and Development, then Education Minister (Manish Sisodia) would not have been trailing. pic.twitter.com/OL6a9G6dVs