एग्जिट पोल सर्वे में आप को बहुमत, बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सर्वे को नकारा

दिल्ली विधानसभा के लिए आज शाम को छह बजे मतदान संपन्न हो गया। शाम तक 55 फीसदी मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को घोषित होंगे लेकिन अभी से ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में विभिन्न मीडिया हाउसेस ने अपने स्तर पर सर्वे किए हैं। जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी।

आम आदमी पार्टी आगे

सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो आम आदमी पार्टी को करीब 52 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा की झोली में 17 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस को केवल 01 सीट पर जीतते हुए दिखाया जा रहा है।

टाइम्स नाउ के सर्वे में आप को 44 सीटें

टाइम्स नाउ के सर्वे में आप को 44 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि बीजेपी का 26 सीटें मिलना बताया गया है। इसी प्रकार

एबीपी न्यूज के सी-वोटर सर्वे में आप को 49-63 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 5-19 और कांग्रेस को 0-4 सीटें मिलने का अनुमान है।

मनोज तिवारी बोले- दिल्ली में बीजेपी बनाएगी सरकार

इसी बीच मनोज तिवारी ने दावा किया है कि - बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 48 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि- 'कृपया EVM को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूंढ़ें।'

अब तक 57 फीसदी मतदान

चीफ इलेक्शन ऑफिसर रणबीर सिंह के अनुसार अभी तक 57.06 फीसदी मतदान हुआ है। उनके अनुसार अभी तक कुछ बूथों से ताजा अपडेट आना बाकी है।

Ranbir Singh, Chief Electoral Officer (CEO), Delhi: Till now voter turnout is 57.06%, it is tentative data as voting is still underway at some polling booths. #DelhiAssemblyPolls pic.twitter.com/kNG3ZZl1XW