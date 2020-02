दिल्ली चुनाव नतीजेः मनोज तिवारी बोले- हारे मगर वोट प्रतिशत बढ़ा, जनादेश मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली की 70 विधानसभा चुनाव ( Delhi Election Result 2020 ) के नतीजे अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है कि दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) काबिज होगी। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) मीडिया से रूबरू हुए।

इस दौरान मनोज तिवारी ने ना सिर्फ बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली बल्कि आप को जीत की बधाई भी दी। मनोज तिवारी ने कहा कि जनता से सोच समझकर वोट दिया होगा उन्हें जनादेश मंजूर है।

Manoj Tiwari, Delhi BJP chief: We don't do politics of hate, we do politics of 'sabka saath sabka vikas'. Lot of things are said during elections but we never wanted that roads should be blocked for 60 days. We opposed that yesterday, we are opposing that today. #DelhiResults pic.twitter.com/E0BwnqgSy1