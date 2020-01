दिल्ली: भाजपा संकल्प पत्र में 10 लाख व्यापारियों की दुकानें फ्री होल्ड करने का वादा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections ) के लिए भाजपा ने शुक्रवार को संकल्प पत्र ( bjp manifesto ) जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा ने राजधानी के करीब दस लाख व्यापारियों को लुभाने की कोशिश की है।

भाजपा ने वादा किया है कि सरकार बनने पर व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

भाजपा के संकल्प पत्र में दस लाख व्यापारियों के दुकानों और दफ्तरों को लीजहोल्ड से फ्री होल्ड कराने का वादा किया गया है।

दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि व्यापारियों के कल्याण के लिए पार्टी संकल्पित है।

भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर तीन लाख घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक अनुमति को सरल बनाया जाएगा।

इसके अलावा सीलिंग के कारण परेशान व्यापारियों और कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

इसके साथ ही भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया।

भाजपा ने इसमें वादा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की सरकार बनने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 2 रुपये किलो गेहूं प्रदान किया जाएगा।

Union Minister and BJP leader Nitin Gadkari in Delhi: The main issues in Delhi are air and water pollution. It will be our priority to tackle water and air pollution. #DelhiElections pic.twitter.com/ZzwJRajRdb