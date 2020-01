दिल्ली विधानसभा चुनावः बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, सनी देओल को बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदान में अब काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने में जुटी हैं। इसी कड़ी में भारती जनता पार्टी ( BJP ) ने भी अपने स्टार प्रचारों की सूची जारी कर दी है।

खास बात यह है कि इस सूची में गुरदासपुर से सांसद और अभिनेता से नेता बने सनी देओल को भी शामिल किया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए अब सनी देओल दिल्ली की सड़कों पर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे।

BJP releases a list of party's star campaigners for #DelhiElections. Hema Malini, Sunny Deol, Hans Raj Hans, Gautam Gambhir, Ravi Kishan and Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' in the list, besides PM Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and party president JP Nadda among others. pic.twitter.com/oE9DPzMZeC