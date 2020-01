दिल्ली में चुनावी शंखनाद, अधूरे वादे बढ़ा सकते हैं केजरीवाल सरकार की मुश्किल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से पार्टियां जीत के लिए पूरी कोशिश ताकत झोक देंगी। वैसे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को भरोसा है कि उनके पांच साल के काम के आधार पर जनता उन्हें जरूर वोट देगी। लेकिन बाजवूद इसके कुछ वादे ऐसे भी हैं जनता जिनके पूरा होने का इंतजार ही करती रह गई।

माना जा रहा है कि उनके यही अधूरे वादे विरोधियों की सूची में भी शामिल रहेंगे जिनके जरिये वो आप सरकार पर हमला बोलेंगे।

Home Minister Amit Shah in Delhi: Students who raised anti-India slogans should be put behind the bars or not? But Kejriwal (Delhi CM) is not giving sanction to Police to prosecute them pic.twitter.com/FYvADmSP5t