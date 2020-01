दिल्ली विधानसभा चुनावः कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से निर्भया की मां ने किया इनकार, बोलीं-राजनीति से कोई नाता नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी ( BJP ) फांसी में देरी को लेकर दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि हमें बिना अधिकार किए आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि निर्भया की मां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं।

यही नहीं निर्भया की मां को कांग्रेस सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से उतार सकती है। हालांकि निर्भया की मां ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं। इस बारे में किसी से बात भी नहीं हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही कांग्रेस की 70 में से 35 प्रत्याशियों के नामों की सूची आनी है।

उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ( Union Minister Smriti Irani ) ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों को सजा होने में देरी के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी ( Aam Admi party ) को जिम्मेदार ठहरारते हुए हमला बोला है।

वहीं गृहमंत्रालय ( Home Ministry ) ने दोषी मुकेश की राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेज द दिया है। ऐसे में अब निर्भया मामले में अगली कार्रवाई दिल्ली सरकार की ओर से की जाएगी।

निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर राष्ट्रपति के जवाब के बाद निर्भया की मां ने दिया बड़ा बयान

Union Min Smriti Irani on 2012 Delhi gangrape case:Why was prison dept,which comes under AAP govt,sleeping after dismissal of review petition in July'18? Why did the govt give Rs10,000&sewing kit to juvenile rapist when he was released?Didn't they see tears of #Nirbhaya's mother? pic.twitter.com/OGYLl2KfGo