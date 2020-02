दिल्ली चुनाव नतीजेः पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी अरविंद केजरीवाल को बधाई

नई दिल्ली। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद आप आमदी पार्टी को दिग्गजों ने जीत की बधाई दी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को इस जीत के लिए बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को जीत के लिए शुभकामनाएं दीं।

Congratulations to AAP and Shri @ArvindKejriwal Ji for the victory in the Delhi Assembly Elections. Wishing them the very best in fulfilling the aspirations of the people of Delhi.