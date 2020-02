Delhi Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से बनेगी 'आप' और बीजेपी की हैट्रिक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 ( Delhi Assembly election 2020 ) में 70 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए भले ही तीनों राजनीति दलों आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) और बीजेपी ( BJP ) ने जीत के दावे किए हों लेकिन नतीजा जनता ही तय कर रही है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चुनाव का नतीजा जो भी हो दोनों ही दल हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आईए जानते हैं कैसे...

आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी ( AAP) इस विधानसभा चुनाव में जीत के साथ लगातार दिल्ली चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। इससे पहले आप ने दो विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। यानी इस बार आम आदमी पार्टी में चुनाव जीतती है तो उसकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत होगी और ये आप की हैट्रिक होगी।

Latest visuals from Bharatiya Janata Party Headquarters. BJP is at 18 seats and AAP is at 50 seats as per official EC trends right now pic.twitter.com/EUxnIR4vJj