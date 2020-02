दिल्ली चुनावः भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक, एक भी सीट पर जीत नहीं

नई दिल्ली। अगर दिल्ली चुनाव के नतीजे किसी सांसद के प्रदर्शन का पैमाना है, तो भाजपा के विवादास्पद सांसद प्रवेश वर्मा ने शून्य का अंक हासिल किया है। उनके पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 10 सीटों में से भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीत पाई है।

तिलक नगर, जनकपुरी, मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला और नजफगढ़ सीटों पर आप उम्मीदवारों ने अपनी मजबूत बढ़त बनाई हुई है। हरिनगर सीट से तेजिंदर बग्गा भी चुनाव हार गए हैं, जहां वर्मा ने चुनावी अभियान को धार देने के लिए कई राउंड का प्रचार किया था।

