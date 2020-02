अरविंद केजरीवाल की शानदार जीत पर पत्नी सुनीता ने की दिल की बात, सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने एक बार फिर दिल्ली में जीत ( delhi election 2020 ) की हैट्रिक लगा दी है। उनकी इस जीत के पीछे जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ( AAP Worker ) का बड़ा योगदान है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ( Sunita Kejriwal ) का भी अहम रोल रहा है। यही वजह है कि जीत के बाद जब धन्यावद कहने मंच पर केजरीवाल पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता भी मौजूद रहीं।

केजरीवाल की जीत पर जहां आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है वहीं परिवार में भी जबरदस्त खुशी की लहर है। इस मौके पर पत्नी सुनीता ने कहा कि दिल्ली विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत 'बर्थ-डे' पर उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।

Sunita Kejriwal, wife of Arvind Kejriwal: It's the biggest gift I've received (she celebrates her birthday today). This is the victory of truth. I think politics should be done on basis of issues. Political parties should learn that such comments shouldn't be made. #DelhiResults pic.twitter.com/QyNBwuiJDh