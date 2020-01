केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के सुनील यादव की ठोकेंगे ताल, खुद खारिज की अटकलें

नई दिल्ली। दिल्ली में चुनावी रणभेरी ( Delhi Assembly Election ) बज चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) सत्ता में बने रहने के लिए अपनी ताकत झोंक रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ( BJP ) और कांग्रेस ( Congress ) सत्ता में वापसी के लिए कोई चूक नहीं चाहती है। इसी कड़ी में सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) के सामने प्रत्याशी खड़ा करने के लिए दोनों पार्टियां किसी बड़े नाम की बजाए नए नाम पर दांव खेल रही हैं।

केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पहले सुनील यादव के नाम का ऐलान किया, लेकिन अचानक राजनीतिक गलियारों से खबरें आने लगीं कि बीजेपी ने हार के डर से अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। लेकिन अब इन अटकलों से पर्दा हट गया है। सुनील यादव ने खुद मीडिया से कहा है कि वो ही सीएम केजरीवाल के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे।

Shyam Jaju, Delhi BJP In-charge: We have decided that Sunil Yadav will remain our candidate against Arvind Kejriwal. We are assured of his victory in the upcoming Assembly elections. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/VBPPf9eZiB