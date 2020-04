कोरोना से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाया प्लान, 1 बजे सीएम कर सकते हैं बड़े ऐलान

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus in India ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। देशभर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी है। जबकि अब तक इस जानलेवा वायरस के चलते 114 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें कोरोना से निपटने के लिए खास रणनीति बना रही हैं।

इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली ( Delhi Govt ) में भी कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने प्लान तैयार किया है। कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए इस स्पेशल प्लान में एक लाख टेस्ट से लेकर, क्वारंटाइन सेंटर और हॉट स्पॉट जैसे बातों पर फोकस किया गया है।

सीएम केजरीवाल खुद इस प्लान से जुड़ी बातें और दिल्ली को लेकर कुछ बड़े ऐलान मंगलवार को दोपहर 1 बजे कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं केजरीवाल के 'कोरोना प्लान' की एक झलक...

तेजी से बदल रही है मौसम की चाल, कई राज्यों में बारिश कर सकती है बुरा हाल

Delhi govt to conduct over 1 Lakh tests in next few days. Random testing to be done in hotspots. Quarantine centers being set up in large numbers. Delhi CM Arvind Kejriwal to brief today at 1 PM about a 5 point plan, formed in the view of increase in no.of #COVID19 cases in Delhi pic.twitter.com/4LBmuSPkz8