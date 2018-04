नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मानहानि के एक केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि के एक में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा के द्वारा दर्ज किया गया मानहानि का केस चलता रहेगा।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत को जल्द फैसला करने के दिए हैं निर्देश

साथ ही जस्टिस एके पाठक की बेंच ने इस मामले में एक साल के अंदर कोई न कोई नतीजा निकालने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पवन खेड़ा को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी शिकायक खारिज करने योग्य नहीं है अर्थात निचली अदालत इस मामले में जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केस ऐसे स्तर पर है, जहां इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

केजरीवाल ने मानहानि केस में राहत के लिए HC में लगाई थी याचिका

आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का ये केस चल रहा है। पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर मानहानि का ये मुकदमा 2012 में किया था। इसके बाद निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भी भेजा था। इस केस में अंतरिम राहत के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

शीला दीक्षित के लिए केजरीवाल ने किया था अपशब्दों का इस्तेमाल

पवन खेड़ा ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पवन खेड़ा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह किया था। पवन खेड़ा का याचिका पर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने केजरीवाल को समन जारी किया था।

इन नेताओं से मानहानि के केस में माफी मांग चुके हैं केजरीवाल

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मानहानि के कई मुकदमों को खत्म करने के लिए केस करने वाले नेताओं से माफी मांगी है। केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी , वरिष्ठ काग्रेसी नेता कपिल सिब्बल व उनके बेटे अमित सिब्बल व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से माफी मांगी थी। इन सभी नेताओं ने केजरीवाल पर मानहानि का केस किया था।

Delhi High Court refrains from staying trial in defamation case against Arvind Kejriwal by Sheila Dikshit's ex-aide Pawan Khera. Court also issues notice to Pawan Khera on Kejriwal's plea to quash the defamation complaint.