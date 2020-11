नई दिल्ली। दिल्ली-हरियाणा सीमा पर किसानों के आंदोलन को लेकर केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बातचीत के लिए केंद्र की ओर से किसी तरह की पूर्व शर्त को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, किसानों के साथ बातचीत तत्काल होनी चाहिए। वे हमारे देश के किसान हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मिलनी चाहिए। किसान जहां चाहते हैं वहीं पर प्रदर्शन की इजाजत मिले।

